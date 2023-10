Rio: 3,4 mil turistas foram vítimas de violência em 2022

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 OTT - Quase 3,5 mil turistas estrangeiros foram vítimas de violência no Rio de Janeiro em 2022, um cenário que pode afetar a imagem da capital turística do Brasil e da América do Sul.

Ao todo foram 3.484 casos. Em média, 9,5 visitantes estrangeiros foram vítimas de violência por dia no ano passado, segundo a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) da policia fluminense.

O informe da Deat registrou 2.083 furtos, 621 roubos e 295 casos de estelionato.

Nesse relatório estão os assassinatos do turista chileno Ronald Sobarzo, em maio, e do americano Joseph Trey Thomas em agosto, além do esfaqueamento de uma mulher ucraniana que conseguiu sobreviver após ter sido internada.

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP) os bairros mais perigosos estão na zona sul da "Cidade Maravilhosa", precisamente os preferidos pelos turistas chegados de outros paises.

No topo da lista de bairros está Copacabana, com 1069 casos, seguido de Ipanema, onde foram registrados 517, e Leblon, com 77 crimes que tiveram estrangeiros como vítimas. (ANSA).

