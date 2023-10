República Tcheca inicia negociação com Embraer para compra de 2 cargueiros C-390

PRAGA/SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Defesa da República Tcheca disse nesta terça-feira que iniciou negociações com a Embraer sobre a possível aquisição de duas unidades do cargueiro de transporte militar C-390 Millennium.

O ministério não deu detalhes sobre a quantidade de aeronaves que pretende comprar e afirmou que tem interesse pelo menor prazo de entrega possível.

A Embraer afirmou em comunicado que "as negociações iniciais já começaram" e preveem a assinatura de um contrato de aquisição de duas aeronaves e suporte associado. O contrato inclui também uma solução completa de treinamento para pilotos e técnicos, fornecimento de peças de reposição e um plano "robusto" de entrada em operação com a presença local da equipe da Embraer no país no início do processo.

A companhia comentou que a empresa tcheca Aero Vodochody já é fornecedora do programa do cargueiro, que é capaz de transportar 26 toneladas de carga. A companhia tcheca produz partes da fuselagem traseira, portas para paraquedistas e tripulação, porta de emergência e escotilhas, rampa de carga e bordo de ataque fixo.

Segundo a Embraer, após o anúncio, a República Tcheca se torna a sexta nação e o quarto país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa a escolher o C-390, seguido do Brasil, Portugal, Hungria, Holanda e Áustria.

O cargueiro entrou em operação no Brasil em 2019. A frota atual, segundo a Embraer, é de seis aeronaves.