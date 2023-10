Polícia italiana reforça segurança no Vaticano contra terrorismo

VATICANO, 17 OUT (ANSA) - A polícia italiana reforçou nesta terça-feira (17) as medidas de segurança no Vaticano após os recentes acontecimentos internacionais, como o ataque em Bruxelas e a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, reacenderem o alarme do terrorismo na União Europeia.

"Os funcionários foram informados para manter, durante o serviço, uma atitude constantemente vigilante, visando proteger a sua própria segurança e a dos outros e detectar prontamente qualquer situação considerada anômala", disse a Inspeção da Polícia do Vaticano à ANSA.

As autoridades italianas aumentaram o nível de vigilância e reforçaram as medidas de segurança em decorrência da possibilidade de ameaças em uma área considerada "sensível".

Hoje, os carabineiros localizados na zona da Praça São Pedro estão utilizando coletes à prova de balas e carregando metralhadoras. Como medida habitual, as verificações dos detectores de metais para a entrada na Basílica são rigorosas, o que tem provocado longas filas de visitantes.

A Itália e toda a União Europeia estão em alerta contra ataques terroristas, principalmente depois que apoiadores do Estado Islâmico mataram um professor na França e dois suecos em Bruxelas. A guerra entre Israel e Hamas deixou os países do continente em estado de atenção. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.