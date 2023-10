Petróleo Brent sobe antes da viagem de Biden ao Oriente Médio

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo Brent subiram nesta terça-feira, enquanto os investidores esperavam para ver se os esforços diplomáticos dos EUA e uma viagem do presidente Joe Biden a Israel impedirão que o conflito no Oriente Médio se amplie.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,25 dólar, para 89,90 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA ficou estável a 86,66 dólares.

Os preços do petróleo caíram no início da sessão, quando o presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, disse que os custos mais elevados dos empréstimos de longo prazo nos EUA estão exercendo pressão descendente sobre a demanda, mas não estava claro como isso afetaria a decisão do banco central sobre as taxas.

As subidas das taxas de juros para conter a inflação podem abrandar o crescimento econômico e reduzir a demanda por petróleo.

Ambos os índices de referência do petróleo subiram na semana passada devido aos receios de que o conflito Israel-Hamas pudesse se expandir pela região produtora do Oriente Médio. A referência global Brent ganhou 7,5%, no seu maior ganho semanal desde fevereiro.

A visita de Biden a Israel na quarta-feira procurará equilibrar a demonstração de apoio à guerra de Israel contra o Hamas e a tentativa de reunir os Estados árabes para ajudar a evitar um conflito regional, depois que o Irã, membro da Opep, prometeu “ação preventiva” da “frente de resistência” dos seus aliados que incluem o movimento Hezbollah no Líbano.

"Os preços do petróleo estão a oscilar enquanto os comerciantes de energia aguardam para ver se os esforços diplomáticos dos EUA terão sucesso em evitar que o conflito Israel-Hamas se transforme numa guerra regional mais ampla", disse Edward Moya, analista sênior de mercado da OANDA.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York; Reportagem adicional de Paul Carsten em Londres e Sudarshan Varadhan em Cingapura)