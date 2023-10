Morar no Brasil não é para amadores, especialmente se você está nos grandes centros e precisa encarar o trânsito das grandes metrópoles. A segurança deve ser a questão mais preocupante e o mercado oferece soluções interessantes neste sentido. É o caso das películas antivandalismo, cada vez mais populares entre os motoristas.

Vale deixar claro que essas películas não protegem ninguém em um assalto, e sim em atos de vandalismo - como o próprio nome diz. Ela vai te proteger de uma pedra ou garrafa atirada contra o vidro do carro, para que os estilhaços não te machuquem e o objeto atirado não entre no veículo.

Só que essa película não vai protegê-lo caso uma pessoa insista nesta abordagem. Se você pensa que essa película vai ajudá-lo contra uma ação criminosa, o mais indicado são as películas de segurança. Elas são capazes de impedir a ação de bandidos que tentam entrar no carro ou levar algum item de dentro dele.

Existem diversos tipos diferentes destas películas, mas é importante ressaltar que nenhuma delas se equivale a blindagem. A ideia delas é criar uma barreira para que você tenha tempo de fugir ou para desestimular a ação do bandido, que quer uma ação rápida e eficiente.

Estas películas são instaladas nos vidros laterais móveis. Importante ressaltar que elas não causam qualquer prejuízo ao seu veículo, assim como não trazem qualquer escurecimento. Também vale dizer que, assim como as blindagens, as películas têm prazo de garantia.

