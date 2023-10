Papa Francisco reforça desejo de visitar Argentina

VATICANO, 17 OUT (ANSA) - O papa Francisco reiterou que planeja visitar a Argentina em breve.

Em entrevista à agência local Télam, o líder da Igreja Católica foi questionado se ainda faltavam "viagens importantes" em seu pontificado. "Pois sim, a Argentina", respondeu Jorge Bergoglio, que ainda não visitou seu país natal desde que assumiu o trono de Pedro.

"Eu gostaria de ir... Falando dos lugares mais longes, me falta a Papua Nova Guiné [na Oceania]. Mas alguém me disse que, já que vou à Argentina, que eu faça escala em Río Gallegos [extremo-sul do país], depois no Polo Sul, aterrisse em Melbourne e visite Nova Zelândia e Austrália", acrescentou, ressaltando que esse roteiro seria "um pouco grande".

Francisco sempre evitou viajar à Argentina por medo de que sua presença fosse explorada para fins políticos, mas 2024 poderia ser uma ocasião ideal para o Papa, uma vez que o país terá acabado de sair de um processo eleitoral.

Segundo Bergoglio, "existe uma lista de possíveis viagens, e algumas se impõem por si próprias". "Depende de cada caso.

Sempre há um convite, e depois vem a intuição do momento", explicou. (ANSA).

