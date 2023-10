Pan-Americanos: brasileiros realizam primeiros treinos em Santiago

? Time Brasil (@timebrasil) October 17, 2023

Outra equipe brasileira que já realizou seu primeiro treinamento em Santiago foi a de ginástica artística. As equipes masculina e feminina dividiram a área de treinamento montada no Centro de Esportes Coletivos com atletas de Chile, Estados Unidos, Jamaica e Panamá.

"É bom estar aqui, pois tira aquela parte da viagem, movimenta o corpo. Não fazemos todos os elementos, mas já conseguimos fazer algumas coisas nos aparelhos que nos sentimos melhor. Então, é muito bom para a cabeça e para o corpo", declarou Rebeca Andrade, que conquistou quatro medalhas no último Mundial da modalidade e que é uma das embaixadoras do Pan Santiago 2023.