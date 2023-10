Palácio de Versalhes é reaberto após alerta de segurança

PARIS (Reuters) - O Palácio de Versalhes, na França, foi reaberto aos visitantes na tarde desta terça-feira, depois de fechar por algumas horas por motivos de segurança, informou o Chateau de Versailles na rede de mídia social X.

A BFM TV, citando fontes policiais, havia dito anteriormente que um esquadrão antibombas foi enviado ao local.

O corpo de polícia de Versalhes disse mais tarde que a operação policial havia terminado e que um cordão de segurança que tinha sido colocado no local já foi retirado.

Em 14 de outubro, um dia após a morte de um professor na França em um ataque islâmico, alertas de bomba - que se provaram falsos - forçaram a retirada do museu do Louvre, do Palácio de Versalhes e da estação de trem Gare de Lyon, em Paris.

(Reportagem de Dominique Vidalon)