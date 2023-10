Na China, presidente da Argentina se reúne com Dilma e formaliza processo de adesão ao NBD

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reuniu nesta terça-feira, 17, em Xangai com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos Brics, Dilma Rousseff, ocasião na qual iniciou formalmente o processo de adesão de seu país à instituição. De acordo com a Casa Rosada, o NBD "é essencial para fornecer financiamento a países com economias emergentes, uma grande oportunidade para o futuro da Argentina e mais um passo em direção a uma arquitetura financeira global inclusiva com mais países envolvidos".

Segundo comunicado do governo argentino, durante a reunião, que aconteceu na sede do NBD, Fernández agradeceu à ex-presidente do Brasil o convite para a Argentina ingressar no bloco de economias emergentes junto com outros cinco países, o que representa "uma oportunidade única de abertura de novos mercados, consolidar os existentes, promover fluxos de investimento, aumentar as exportações e desenvolver a aplicação de novas e melhores tecnologias".

"Agradeço sinceramente o empenho de Dilma, minha sempre respeitada e querida amiga, em facilitar a entrada do nosso país neste importante bloco", afirmou o presidente em seu Twitter. "A agenda do Sul Global continua a se fortalecer", disse ainda.

Por sua vez, Dilma afirmou que "é uma grande alegria receber na sede do Banco o presidente da Argentina, que apresentou o pedido de adesão que deverá ser apreciado pelo Conselho de Administração".

Em agosto passado, após a cúpula na cidade de Johannesburgo, os governos dos cinco países integrantes dos Brics concordaram com a expansão da Argentina, Arábia Saudita, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia no grupo.