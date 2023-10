Com dor, mas sem efeitos colaterais: como Lula se recupera de cirurgias

O presidente Lula (PT) tem se recuperado das cirurgias no quadril e nas pálpebras sem efeitos colaterais, apesar de sentir dores, como era previsto. Ele está despachando no Palácio da Alvorada, sem compromissos externos.

O que acontece

Os procedimentos são considerados seguros e de baixo risco, mas podiam trazer inconvenientes na recuperação. De acordo com o Planalto, tudo tem corrido bem.

O presidente colocou duas próteses na região do quadril para se recuperar de dores em decorrência de uma artrose, em uma operação sem intercorrências no dia 29, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele deixou o hospital na tarde do dia 1º, dois dias antes do previsto.

O presidente já voltou a trabalhar na última semana, fazendo reuniões online e presenciais com ministros e participando de ligações com líderes internacionais para tratar da guerra entre Israel e Hamas. A previsão é que ele fique em repouso no Alvorada pelo menos até o fim da próxima semana.

Sem efeitos colaterais, mas com dores

Os principais riscos possíveis relacionados à cirurgia já foram descartados na primeira semana. Mesmo que com baixa probabilidade, poderia haver uma infecção nas regiões operadas —possíveis em qualquer procedimento— ou rejeição às próteses, o que também não ocorreu.

Entre os riscos ainda estimados, há a possibilidade do surgimento de outra dor crônica ou de um desnivelamento das pernas, embora médicos reforcem que as probabilidades sejam ínfimas. O presidente segue sentindo dores inerentes à reabilitação, o que também já era esperado pela equipe médica e deverão durar entre seis e dez semanas.

Lula tem feito duas sessões de fisioterapia por dia, uma pela manhã e outra à tarde, e procurado descansar à noite. Ele já anda, mas com auxílio de equipamentos. O Planalto tem evitado responder sobre esta situação, mas fontes ligadas ao presidente dizem que ele segue com andador, mas "às vezes" caminha com apoio de auxiliares ou da primeira-dama Janja da Silva.

Todas as reuniões têm sido por videoconferência, com exceção de algumas visitas de ministros, como Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil), a partir de ontem (16). Lula também tem feito ligações com lideranças internacionais com a presença do chanceler, Mauro Vieira.

Tratados sobre conflito em Gaza

Na manhã de hoje, Lula recebeu uma ligação do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, e pediu a criação de um corredor humanitário e a liberação de todos os reféns. Raisi defendeu o fim dos bombardeios a Gaza e a liberação da região.

Ele também conversou com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, que afirmou que os ataques contra civis são inaceitáveis. Ambos trataram ainda sobre o envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, de acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto.