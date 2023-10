Live do UOL mostra ofertas para uma cozinha mais prática com até 41% OFF

Ter uma cozinha mais prática e inteligente não é tão complicado, pois com os produtos certos você consegue deixar a rotina mais otimizada no dia-a-dia. Para te ajudar, a live shop do Guia de Compras UOL desta terça-feira (17) trouxe ofertas especiais para completar sua casa.

A transmissão ao vivo mostrou vários eletrodomésticos e achadinhos para renovar a vida doméstica e tornar o preparo dos alimentos mais prático.

Na lista de produtos apresentada estão churrasqueira elétrica, panelas e muito mais. As amadas air fryers (fritadeiras sem óleo) também marcaram presença, com os modelos Walita e Mondial - os dois são muito bem avaliados na Amazon. Esses aparelhos caíram de vez no gosto do brasileiro tanto por não usarem gordura no preparo dos alimentos como pela rapidez e praticidade com que funcionam.

Entre os achadinhos mais divertidos da live estão o cozedor de ovo elétrico e o abridor automático de potes - que, além de prático, ainda evita acidentes ao tentar abrir vidros de conservas, por exemplo.

Outro ponto alto foram as cafeteiras. Há modelos para todos os gostos: desde um modelo clássico (mas moderno) de prensa francesa, passando pelas tradicional cafeteira elétrica, até um modelo de Dolce Gusto, a popular máquina de café expresso que usa cápsulas da Nescafé.

Interessou? Confira abaixo todas as ofertas apresentadas na live:

