Líder do Hamas diz que EUA são responsáveis ??pelo ataque a hospital em Gaza

CAIRO (Reuters) - Os Estados Unidos são responsáveis ​​pelo ataque a um hospital de Gaza que matou centenas de palestinos, disse o líder palestino do Hamas Ismail Haniyeh, em um discurso televisionado na noite desta terça-feira (horário local), enfatizando que Washington deu a Israel "a cobertura para sua agressão."

“O massacre no hospital confirma a brutalidade do inimigo e a extensão do seu sentimento de derrota”, disse, acrescentando que o ataque será “um novo ponto de virada”.

Haniyeh apelou a todo o povo palestino “para sair e enfrentar a ocupação e os colonos”. Ele também apelou a todos os árabes e muçulmanos para organizarem protestos contra Israel.

(Reportagem de Omar Abdel-Razek; Adam Makary e Moaz Abd-Alaziz no Cairo)