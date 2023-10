KKR oferece assumir custos extras e pessoal em proposta melhorada por rede da Telecom Italia, dizem fontes

Por Elvira Pollina

MILÃO, Itália (Reuters) - O fundo norte-americano KKR tem se esforçado para estruturar uma oferta pela rede fixa da Telecom Italia de forma a apoiar o grupo de telecomunicações a sustentar mais facilmente seus negócios quando vender seu ativo mais valioso, disseram duas fontes próximas ao assunto.

Como parte de um plano apoiado pelo governo italiano, a KKR apresentou esta semana uma oferta vinculante de vários bilhões de euros pela rede fixa da Telecom Italia.

A oferta avalia as operações da rede, que incluem cabos de fibra e cobre, acima de 20 bilhões de euros, com cerca de metade do valor sendo relacionado à dívida da Telecom Italia, disseram as duas fontes à Reuters.

A KKR também se ofereceu para sustentar uma série de custos extraordinários em um contrato de fornecimento de 20 anos que regula a relação entre a empresa de rede a ser criada com os ativos da Telecom Italia, apelidada de NetCo, e as operações de serviços restantes do grupo italiano, disseram as fontes.

Depois de vender a rede fixa, a Telecom Italia ainda precisará usá-la para fornecer serviços de conectividade a seus clientes. A rede implica em custos significativos de manutenção e atualização.

As fontes disseram que as condições não monetárias oferecidas pela KKR poderiam acrescentar 1 bilhão de euros ao valor da proposta.

A Telecom Italia apenas começou a examinar as várias centenas de páginas que contêm a complexa oferta da KKR.

A NetCo contrataria cerca de 21.500 trabalhadores, mais da metade da equipe doméstica da Telecom Italia, um número maior do que o previsto em uma oferta anterior não vinculante, disseram as fontes.

A oferta também inclui um possível pagamento futuro no valor de mais de 2 bilhões de euros, ligado à fusão dos ativos de rede de acesso fixo da Telecom Italia com os da Open Fiber, operadora de fibra que tem o Estado italiano como sócio, de acordo com as fontes.

A KKR também apresentou uma proposta separada e não vinculante para a Sparkle, a empresa de cabos submarinos da Telecom Italia. A oferta avalia a empresa em 600 milhões a 700 milhões de euros, incluindo dívida.