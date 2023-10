Josias: Caso de irmã de Zanin é ainda mais grave se motivação for política

A agressão contra a advogada Carolina Zanin, 43, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, será ainda pior se a motivação for política, avaliou o colunista do UOL Josias de Souza no UOL News da manhã desta segunda-feira (17).

O caso ocorreu na porta do prédio onde Carolina mora, por volta das 17h46, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. A informação foi publicada pelo site Metrópoles e confirmada ao UOL pela assessoria de Cristiano Zanin.

O próprio Zanin, antes de ser ministro, foi agredido. Ele foi reconhecido quando estava no banheiro de um aeroporto e foi agredido por um sujeito bolsonarista.

É essencial que esse episódio seja investigado e que esse personagem, que é de uma incivilidade atroz, seja responsabilizado.

Independentemente do fato de ter ou não vinculação com a atuação do irmão, é preciso que o episódio seja esclarecido.

Dal Piva: Nomeação para substituto na vaga de Rosa Weber no STF pode ficar para 2024

A escolha do nome do sucessor ou da sucessora da ex-ministra do STF Rosa Weber deve se arrastar até 2024, com o ministro da Justiça Flávio Dino na dianteira para ocupar a cadeira, apurou a colunista do UOL Juliana Dal Piva.

Antes cotado, Jorge Messias, ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), já não é mais um dos favoritos para a vaga.

Tinha uma expectativa muito grande de que esse anúncio saísse logo, até porque o Supremo incompleto gera um problema de empate de votação. Enquanto não estiverem os 11 ministros lá, isso é uma questão.

O bastidor dá conta de que o presidente segue pela linha quando indicou Zanin: vai indicar alguém da confiança dele.

A questão agora é quem eventualmente poderia substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça.

Todo dia alguém comenta sobre a insatisfação com o que estão caminhando as discussões caso o ministro seja apontado para o STF e quem vai substituir. O secretário-executivo, que é o Cappelli, esteve em momentos muito importantes ao longo do ano e é a escolha de Dino. O ministro gostaria de fazer seu substituto.

O que acontece? Cappelli não tem formação em Direito, ele é jornalista. Alas do PT não aceitam de jeito nenhum a nomeação de Cappelli para o lugar de Dino.

Para evitar mais desgaste em 2023, Lula irá segurar as indicações para o ano que vem.

A escolha de um levará a escolha de outro para tentar não desagradar todos os grupos ao mesmo tempo. Mas todo mundo vai sair um pouco insatisfeito com essas escolhas.

Como toda essa crise vai gerar questões e deixará rusgas, provavelmente vai ser uma questão não indicar uma outra mulher. Por outro lado, a escolha do novo ministro da Justiça vai gerar inúmeras discussões.

O que estão comentando nos últimos dias é que talvez o presidente Lula segure tudo isso para 2024 para parcelar esse desgaste.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: de segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: