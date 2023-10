Josias: Acordo nos subterrâneos compromete resultado da CPI do 8/1

O resultado da CPI do 8/1 ficou aquém do esperado e deveria ter ido mais a fundo na responsabilização de militares e da cúpula do governo, afirmou o colunista do UOL Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (17). O relatório final da CPI, apresentado hoje, pede o indiciamento de Jair Bolsonaro e de oito generais.

Não há dúvida de que o documento tem relevância, mas ela poderia ser muito maior. Há um quê de acordão que tisna esse documento. O que houve na CPI foi um acordo tácito, firmado nos subterrâneos de Brasília, bem longe dos refletores, e que compromete o resultado da comissão. A maioria governista se absteve de convocar os principais oficiais que se acumpliciaram com Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias citou os casos do general Braga Netto, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e de outros membros da cúpula das Forças Armadas que não foram ouvidos pela CPI. O colunista lamentou os rumos tomados pela comissão e espera que a Polícia Federal alcance a profundidade que faltou à CPI.

O depoimento do Braga Netto foi adiado duas vezes e depois cancelado. A CPI abriu mão de ouvi-lo. A bancada do governo desistiu de sua maioria para aprovar a convocação dos oficiais. Ficou constrangida a plateia, privada de ouvir esses oficiais, que devem explicações à sociedade brasileira. Perdemos uma oportunidade. Agora, espera-se que a PF realize esse trabalho que a CPI poderia ter feito. Josias de Souza, colunista do UOL

Análise: Relatório da CPI é raio-x da degradação democrática sob Bolsonaro

O relatório final da CPI do 8/1 disseca e contextualiza os atos golpistas como parte de um projeto de degradação da democracia desde o primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro. A avaliação é da professora da FGV Direito Eloísa Machado, que destacou a importância do documento para o andamento das demais investigações sobre o caso.

Este relatório tem o grande mérito de ser o primeiro documento oficial após os quatro anos de governo Bolsonaro onde é feito um raio-x da degradação democrática promovida pelo governo. Também contextualiza os atos do 8/1 enquanto projeto de degradação implementado desde o primeiro dia de governo de Bolsonaro. Isso não é pouca coisa. Eloísa Machado, professora da FGV Direito

