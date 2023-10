Jihad Islâmica chama de 'mentiras' acusações de Israel sobre hospital em Gaza

O grupo militante palestino Jihad Islâmica chamou de "mentiras", nesta quarta-feira (noite de terça, 17, no Brasil), as acusações do Exército israelense de que este movimento foi o responsável pelo ataque a um hospital em Gaza, que deixou centenas de mortos.

"O inimigo sionista está tentando fortemente fugir da responsabilidade pelo massacre brutal que cometeu ao bombardear o Hospital Nacional Árabe Batista [Al-Ahli Arab], em Gaza, através de sua habitual fabricação de mentiras, e ao culpar o movimento Jihad Islâmica na Palestina", declarou o grupo em um comunicado.

"Nós afirmamos, portanto, que as acusações feitas pelo inimigo são falsas e infundadas", acrescentou.

bur-roc/dva/mtp/mvv/rpr

© Agence France-Presse