Itália perde para Inglaterra e tem vaga na Euro ameaçada

LONDRES, 17 OUT (ANSA) - A Itália perdeu de virada por 3 a 1 para a Inglaterra pela antepenúltima rodada das Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem.

A vitória no estádio de Wembley, em Londres, confirmou a classificação dos ingleses para o torneio que será disputado na Alemanha entre junho e julho de 2024.

A Itália caiu para a 3ª posição com 10 pontos no Grupo C e segue disputando um lugar na Euro com a Ucrânia, que foi a 13 pontos ao vencer Malta por 3 a 1 fora de casa.

Os italianos saíram na frente com um gol de Gianluca Scamacca, jogador da Atalanta, aos 15 minutos de jogo.

A Inglaterra empatou com um gol de pênalti de Harry Kane aos 32 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, Marcus Rashford, aos 12, e Harry Kane, aos 32 minutos, decidiram o jogo a favor do time da casa.

Os jogos decisivos para a seleção de Luciano Spalletti vão acontecer em novembro: a squadra azzurra joga contra a Macedônia do Norte, que já está praticamente eliminada, em casa no dia 17 de novembro.

O último jogo será justamente contra a Ucrânia no dia 20 de novembro. A partida será na Alemanha porque, desde a invasão russa, os ucranianos não jogam mais em seu território.

A Ucrânia só tem mais um jogo para disputar. Isso significa que, vencendo a Macedônia do Norte, a Itália jogará por um empate na última rodada para disputar a Euro.

Se empatar ou perder para a Macedônia do Norte, seleção que tirou a Itália da última Copa e que empatou com a azzurra nestas Eliminatórias, a equipe de Spalletti deverá vencer a Ucrânia.

Se não conseguir se classificar no mês que vem, a Itália precisará passar por duas repescagens já em 2024 para conquistar a vaga e então defender o título conquistado na edição de 2021 com vitória nos pênaltis sobre a Inglaterra.

Além da Inglaterra e da Alemanha, país-sede da competição, já estão confirmadas na Euro de 2024 as seleções de França, Bélgica, Portugal, Áustria, Turquia, Espanha e Escócia. (ANSA).

