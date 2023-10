Índices da China sobem após empresas anunciarem planos de recompra de ações 

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas subiram nesta terça-feira, depois que dezenas de empresas chinesas anunciaram planos de recompra de ações para aumentar a confiança dos investidores, enquanto a recuperação dos mercados globais ajudou o sentimento.

O índice chinês CSI 300 fechou em alta de 0,4% e o Índice Composto de Xangai subiu 0,3%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,8%.

Outras ações asiáticas também subiram em meio a negociações cautelosas, com os investidores optando por se concentrar nas perspectivas de lucros corporativos e na resiliência da economia dos Estados Unidos em meio às tensões no Oriente Médio.

Dezenas de empresas listadas na China anunciaram planos no final da segunda-feira para recomprar ações ou descartar planos de venda de ações, seguindo uma série de medidas que as autoridades tomaram para impulsionar um mercado acionário em declínio.

Investidores aguardam ainda os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da China, a serem divulgados na quarta-feira, que devem mostrar uma desaceleração do crescimento, uma vez que a demanda interna e externa diminuiu, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,20%, a 32.040,29 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,75%, a 17.773 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,32%, a 3.083 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,35%, a 3.639 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,98%, a 2.460 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,06%, a 16.642 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,25%, a 3.171 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,42%, a 7.056 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)