GOVERNO paga NESTA TERÇA (17) PIS ANO-BASE 2022 de R$ 1.421? Veja DATAS

As datas de pagamento do PIS 2024, referentes ao ano-base 2022, ainda não foram divulgadas devido a atrasos no calendário PIS/PASEP, atribuídos à pandemia. Essa demora gerou um hiato de dois anos entre o ano-base e o período de recebimento.

Tradicionalmente, o calendário PIS para o ano subsequente é anunciado no final de dezembro, entretanto, até o momento, as datas de pagamento do PIS 2022 e os valores das parcelas permanecem sem definição.

O montante do PIS/PASEP é estabelecido com base no salário mínimo do ano de pagamento, o que significa que o valor do PIS 2024 só será conhecido após o governo de Lula (PT) divulgar o piso salarial de 2024. É relevante ressaltar que a maior parte dos recursos do PIS 2022 será destinada aos trabalhadores que mantiveram vínculos empregatícios com carteira assinada durante os 12 meses do ano-base.

Para ter direito ao recebimento do PIS referente ao ano-base 2022, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2022; Não ter prestado serviços para pessoa física, o que exclui o direito ao abono salarial do PIS 2022 para empregadas domésticas; Possuir inscrição no sistema PIS/PASEP por pelo menos cinco anos; Ter trabalhado por pelo menos trinta dias com carteira assinada no ano de 2022.

É de extrema importância que os trabalhadores que cumpram esses requisitos permaneçam atentos às informações oficiais divulgadas pelo governo para saberem quando poderão receber o benefício do PIS referente ao ano-base 2022.

As atualizações sobre o calendário de pagamentos serão disponibilizadas pelas autoridades competentes nos canais oficiais de comunicação, assegurando transparência e acesso às informações necessárias.