'Pulo, corro e não cai': por que fone sem fio da QCY faz tanto sucesso?

Fones de ouvido sem fio costumam ser bons parceiros para quem gosta de fazer atividade física ouvindo música ou podcast. Eles são pequenos, discretos e se encaixam com mais facilidade nas orelhas. Dentro desse universo, o modelo T13, da marca chinesa QCY, tem atraído o interesse de muita gente pelo custo-benefício: custa menos de R$ 150.

O modelo vendido pela fabricante na Amazon já reúne 6.822 avaliações de clientes que já efetuaram a compra. Com fones que possuem tecnologia Bluetooth como o T13, dá para fazer uma caminhada, uma corrida ou ir à academia sem se enrolar com fios, com o conteúdo de áudio chegando diretamente do celular.

Bluetooth 5.1;

Resistente à água;

Som estéreo e cancelamento de ruído;

Bateria de 340 mAH. Com 10 minutos de carga, tem autonomia de 1 hora;

"Modo de suspensão": função para evitar que toques acidentais atrapalhem a experiência de audição;

Disponível nas cores preta, branca e rosa.

O que diz quem comprou

O fone de ouvido T13 possui uma nota média de 4,7 estrelas entre aqueles que avaliaram o produto na Amazon. Ele ganhou a nota máxima (5) de 81% dos clientes.

A qualidade do som é muito boa, encaixa muito bem no ouvido, fácil de transportar e a bateria dura bastante. Eu me exercito muito, e o fone dificilmente escorrega e cai. Pulo corda, corro, e o fone não cai.

Felipe Kendji

Comprei esse fone há alguns meses, utilizo quase todos os dias e tenho muitos elogios! A começar pela cor e formato: é um rosa perolado lindo, e o formato dos fones em si é bem discreto. São superconfortáveis, vem 3 borrachinhas para escolher qual se adequa mais no formato da orelha. Não incomodam nem machucam. Eles nunca caíram, seja na academia, no transporte público, deitada na cama. O isolamento é muito bom. [...] Sobre a conexão Bluetooth, é super-rápido de identificar e conecta num instante.[...]



Tais Franco

Esse é o famoso BBB: bom, bonito e barato. Com certeza uma das, se não a melhor opção em se tratando de fone Bluetooth. Custo-benefício absurdo: a qualidade do som, duração da bateria e qualidade do próprio fone entregam bem mais do que ele custa. Grave muito bom. Bateria dura cerca de 5 horas tranquilamente. Carrega bem rápido também --tanto o fone quanto a caixinha. Não acharia absurdo se custasse mais de R$ 200. Com certeza vale muito a pena (relato após 1 mês de uso).



William Amancio de Jesus

O fone é excelente em inúmeros critérios, mas levando em consideração a marca e a qualidade prometida, poderia ter uma durabilidade maior. Um ano e três meses [depois], a caixinha do fone já não segura a carga, mesmo sem utilizar. Outro ponto (pelo menos ocorre comigo): o áudio trava muito quando o celular é colocado no bolso. Existe uma interferência e isso acaba atrapalhando bastante por ter que andar com o celular na mão. Não tira as qualidades do aparelho. Foi com certeza um dos melhores que já tive, se não o melhor.



Wesley

Vale a pena?

O custo-benefício do fone de ouvido sem fio é um dos pontos de maior destaque entre os clientes: ele custa menos de R$ 150.

A maioria dos comentários de quem comprou é positiva, mas é importante ter em mente que não é um produto perfeito.

Entre as reclamações, podemos destacar a dificuldade na conexão Bluetooth dependendo da distância entre o aparelho e a fonte de áudio, bem como problemas pontuais de falha de funcionamento depois de meses de uso.

De qualquer forma, pelos comentários deixados pelos compradores, o custo-benefício dos fones ainda valem a pena.

Se você não tem tanto dinheiro para investir em fones de ouvido mais caros com cancelamento de ruído, o T13 da QCY é uma alternativa interessante.

