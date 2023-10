Fávaro: Seguro rural caminha para ter R$ 1,5 bilhão em orçamento para subvenção

O orçamento de subvenção ao prêmio do seguro rural deste ano tende a ser elevado para R$ 1,5 bilhão, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O orçamento inicial do PSR para este ano era de R$ 1,6 bilhão. Agora, o governo tende a fazer uma suplementação de R$ 500 milhões.

"Historicamente, o subsídio do seguro gira em torno de R$ 1 bilhão por ano. Desde abril, trabalhamos com o pedido de suplementação. Já encontramos a fonte para complementação de R$ 500 milhões e Junta de Execução Orçamentária (JEO) deverá fazer a realocação", afirmou Fávaro em encontro interministerial com a imprensa.

Segundo o ministério, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) já capturou o valor extra. A expectativa é de que haja uma reunião da JEO para definir o tema na próxima semana.

"Há grande sinalização para aumentar a subvenção ao seguro rural. Caminhamos para encerrar o ano com saldo de um Plano Safra 30% maior e um seguro rural com 50% de acréscimo", apontou Fávaro.