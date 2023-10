Excelerate fecha acordo com Petrobras para afretamento de unidade de regaseificação por 10 anos

A Excelerate Energy fechou um contrato com a Petrobras para o afretamento da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU, pela sigla em inglês) Sequoia, por um período de dez anos.

Pelos termos do acordo, com início em 1º de janeiro, a Excelerate seguirá utilizando a Sequoia para fornecer serviços de regaseificação no Brasil, principalmente no Terminal de Regaseificação da Bahia (TRBA), em Salvador, informou a empresa americana de gás natural liquefeito (GNL), em comunicado divulgado nesta terça-feira.

Desde 2012, a Excelerate presta serviços de regaseificação em terminais de importação de GNL da Petrobras, segundo o comunicado.