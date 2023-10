Excelerate assina acordo de afretamento de navio de regaseificação com Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A norte-americana de GNL Excelerate Energy assinou contrato com a Petrobras de afretamento da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU, na sigla em inglês) Sequoia, por dez anos, a partir de janeiro de 2024, informou a companhia ao mercado nesta terça-feira.

A partir do acordo, a Excelerate continuará a utilizar o Sequoia para fornecer serviços de regaseificação no Brasil, principalmente no Terminal de Regaseificação da Bahia (TR-BA) em Salvador, Bahia.

"O Brasil é um excelente mercado. Este acordo é um passo importante na promoção do plano de crescimento sustentável de longo prazo da Excelerate na América do Sul", disse em nota o presidente e CEO da Excelerate, Steven Kobos.

"A implantação do Sequoia por mais 10 anos posicionará a Excelerate bem para apoiar os esforços do Brasil para fortalecer sua segurança energética. Somos um parceiro confiável da Petrobras há mais de uma década e estamos comprometidos em manter essa parceria e apoiar a transição energética para todos os brasileiros."

A Excelerate destacou que desde 2012 presta serviços de regaseificação no Brasil, nos terminais de importação de GNL da Petrobras. Além do Sequoia, a embarcação FSRU Experience da Excelerate está atualmente prestando serviços de regaseificação no Brasil.

(Por Marta Nogueira)