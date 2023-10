EUA oferece US$ 5 milhões por informação sobre líder jihadista do Al-Shabab

Os Estados Unidos ofereceram, nesta terça-feira (17), uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 25,1 milhões na cotação do dia) por informações sobre o paradeiro de um líder do grupo jihadista somali Al Shabab.

Abukar Ali Adan, que foi oficialmente declarado terrorista pelos Estados Unidos em 2018, é o subcomandante do grupo extremista, informou o Departamento de Estado.

A agência garantiu que ele também está associado a vários braços da Al-Qaeda.

Há mais de 15 anos, Al-Shabab trava uma violenta rebelião contra o governo da Somália.

Expulsa das principais cidades em 2011-2012, a organização continua presente em vastas zonas rurais, principalmente no centro e no sul do país, assim como em outras nações vizinhas do Chifre da África.

"O grupo terrorista continua tramando, planejando e conspirando para cometer atos terroristas contra os Estados Unidos, contra os interesses americanos e parceiros estrangeiros", afirmou o Departamento de Estado.

O Al Shabab foi responsável por atentados regulares contra forças de segurança, políticos e civis.

lb/dax/dw/md/arm/ll/tt/dd

© Agence France-Presse