Egito insta Israel a suspender ataques contra porta de Rafah e deixar ajuda chegar a Gaza

A chancelaria egípcia instou Israel, nesta terça-feira (17), a "parar de bombardear as proximidades do terminal de Rafah", um posto fronteiriço no sul da Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária ao território palestino "o mais rapidamente possível".

Toneladas de material humanitário estão bloqueadas no deserto egípcio do Sinai, à espera da abertura do terminal de Rafah, bombardeado quatro vezes por Israel desde o início, há dez dias, da guerra entre o país e o movimento islamista Hamas, que governa Gaza.

