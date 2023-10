Deputados do PT se fartam de lagostas graúdas no Ceará

O deputado estadual Francisco de Assis Diniz, do PT no Ceará, publicou nas redes sociais registros de um almoço de lideranças e militantes petistas regado a cerveja e lagosta.

"Isso aqui é lagosta, tá certo? Aqui é a da Ponta Grossa", afirma o deputado no vídeo divulgado no Instagram.

O encontro aconteceu no último sábado, 14, depois de uma reunião plenária do partido em Icapuí, a 360 quilômetros da capital Fortaleza.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães, participou do almoço. "Uma lagosta dessa carrega as energias para continuar trabalhando pelo Brasil, pelo Ceará", declara na gravação.

Opositores do governo estão viralizando o vídeo nas redes. Não há indícios de que a confraternização tenha sido bancada com recursos públicos.

Saborear lagostas, no entanto, não é exclusividade de petistas. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras correntes políticas também foram flagrados em reuniões onde a fartura à mesa foi o ponto alto. As faturas do cartão corporativo do ex-presidente, por exemplo, somaram despesas expressivas com hotéis de luxo, refeições e cosméticos.

COM A PALAVRA, OS DEPUTADOS

A reportagem entrou em contato com o gabinete do deputado estadual Francisco de Assis Diniz, por e-mail e diferentes telefones. O Estadão também procurou o deputado José Guimarães no gabinete do deputado e no gabinete da liderança do governo, mas não teve retorno até a publicação do texto. O espaço está aberto para manifestação.