Delta Energia terá fazendas solares com 110 MWp em nove Estados e no DF

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Delta Energia anunciou nesta terça-feira a construção de fazendas solares com 110 megawatts-pico (MWp) de potência instalada, que devem entrar em operação até junho de 2024, em nove Estados brasileiros, além do Distrito Federal, com vistas à abertura do mercado livre de energia.

Os projetos de geração distribuída (GD), situados em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, devem atender cerca de 60 mil unidades consumidoras no país.

O fornecimento da energia será feito pela LUZ -- empresa que pertence ao grupo, para atender consumidores de baixa tensão, como residenciais e comerciais --, que já atua em São Paulo e Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

"Temos uma usina pronta em Três Lagoas (MS), que acaba de receber liberação da distribuidora (Elektro) para começarmos o fornecimento de energia na região", destacou o diretor da Delta Solar, Geraldo Mota.

Ele revelou ainda que a Delta está com "construções aceleradas" de mais uma planta no Mato Grosso do Sul e em outras cinco em cidades paulistas.

Segundo Mota, as demais seis unidades, que estão em construção, têm potencial para alcançar até 30 MWp e atender cerca de 16.500 consumidores até fevereiro do ano que vem.

"Nossa entrada no mercado de geração de energia solar está em sintonia com a expansão do setor. Esse movimento agrega valor ao portfólio da Delta", comentou Mota.

A empresa vem se preparando para a abertura do mercado livre de energia, que hoje concentra principalmente indústrias e grandes empresas, mas que deverá ganhar impulso adicional já a partir de janeiro de 2024, quando as regras para migração passarão a alcançar todos os consumidores de energia ligados em alta tensão.

Cerca de 70 mil unidades têm potencial para aderir ao segmento, segundo estimativas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Para o futuro, a empresa vê potencial de migração de 90 milhões de consumidores do país, que hoje estão no mercado cativo, atendido pelas distribuidoras. Mas as regras para essa migração geral, de consumidores de média e baixa tensão, ainda precisam ser definidas pelo governo federal.

Segundo o executivo, a estratégia de crescimento no varejo prevê que o processo seja liderado pela empresa LUZ. "Portanto, a operação das usinas solares que estão sendo construídas será feita por nossa fornecedora digital de energia."

O grupo não divulgou os investimentos nas fazendas solares que estão sendo construídas.

A Delta Energia, empresa 100% nacional, iniciou suas atividades no segmento de comercialização de energia elétrica em 2001. Hoje, o grupo já é responsável por transacionar cerca de 5 mil MW médios por mês de energia, o que corresponde a 8% do consumo de energia brasileiro.

