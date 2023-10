CPI pede indiciamento de Bolsonaro por 4 crimes; penas chegam a 29 anos

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O relatório final da CPI do 8 de Janeiro pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por quatro crimes. Caso a comissão aprove o documento e a Procuradoria-Geral da República aceite a denúncia, as penas podem chegar a 29 anos de prisão.

O que aconteceu

Relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) aponta Bolsonaro como mentor intelectual dos atos golpistas em Brasília. Ela pede que ele seja indiciado por:

associação criminosa: 1 a 3 anos de reclusão

1 a 3 anos de reclusão violência política: 3 a 6 anos

3 a 6 anos abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 a 8 anos

4 a 8 anos golpe de Estado: 4 a 12 anos

Somadas, as penas podem chegar a até 29 anos de prisão. O relatório da senadora ainda será votado pela comissão e só depois analisado pela PGR. Como o presidente Lula (PT) ainda não indicou um nome para substituir Augusto Aras, Elizeta Ramos comanda o órgão interinamente.

O UOL entrou em contato com a defesa do ex-presidente. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos Poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política —e até mesmo, se necessário, uma guerra civil.

O golpe deve fazer uso controlado da violência. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia 'tijolo a tijolo', para que ninguém consiga perceber a erosão gradual.

Trechos do relatório da CPI feito por Eliziane Gama (PSD-MA)

Relatório pede indiciamento de mais de 60 pessoas. Veja a lista com os principais nomes: