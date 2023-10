Note 12S, iPhone 13, S22 Ultra: veja os 10 celulares mais buscados no país

Os celulares da Xiaomi continuam no gosto dos brasileiros. Um levantamento recente realizado pelo site Buscapé mostra que modelos da marca despontaram como os mais buscados no mês de setembro. Smartphones da Apple e da Samsung também estão no ranking dos telefones que geraram maior interesse no Brasil no período.

O primeiro colocado foi o Xiaomi Redmi Note 12S. A família Redmi Note 12, inclusive, é uma das mais populares nos sites de compra online. Conheça a seguir mais sobre os celulares mais populares.

1. Redmi Note 12S

O modelo da Xiaomi possui um dos melhores custo-benefício na categoria de celulares mais simples: menos de R$ 1.300.

Entre as configurações, dá para destacar: sua tela Full HD de 6,43 polegadas; câmera tripla com sensor principal de 108MP; a bateria com 5.000 mAh (que deve entre um dia e um dia e meio).

Além disso, o processador octa-core é de 2,05GHz; ele tem 8GB de RAM e 256GB de armazenamento (nesta oferta), podendo ser aumentado por cartão micro SD.

Com preços mais acessíveis, os celulares da família Redmi Note 12 foram, inclusive, destaque da live shop do Guia de Compras UOL que escolheu os melhores telefones lançados em 2023 e que custam menos R$ 2 mil.

2. iPhone 13 128GB

O segundo lugar do levantamento do Buscapé ficou com iPhone da Apple. Apesar de não ser o mais recente da empresa, o modelo ainda possui um ótimo conjunto. O desempenho e a bateria ainda são dignos de um celular top de linha.

O processador, por exemplo, é o A15 Bionic de seis núcleos (3,23 GHz), que faz com que o telefone rode bem tranquilo, sem travamentos, diferentes programas e jogos. Ele vem ainda com 4GB de memória RAM.

É um aparelho ágil, com câmera dupla principal excelente e que tende a manter o mesmo nível de desempenho por um bom tempo. A tela tem um painel Oled com resolução Full HD e 6,1 polegadas.

3. Galaxy S22 Ultra (256 GB)

Lançado no início de 2022, o terceiro celular da lista é considerado um sucessor da linha Note da Samsung (a maior). Ele tem um visual mais "quadradão", além de vir acompanhado de uma caneta S Pen embutida.

O telefone tem uma tela de 6,8 polegadas (17,27 cm) com taxa de atualização de 120 Hz e nível de brilho que pode chegar a 1.750 nits (medida de luminescência), o que é suficiente para visualizar bem a tela em um dia de sol forte e ter uma boa experiência com jogos, já que a transição das imagens é mais fluida com esse conjunto.

É um smartphone com um preço que, no geral, agrada por suas funções avançadas. Ele possui ainda quatro câmeras traseiras (grande angular de 108 MP, ultra-angular de 12 MP, teleobjetiva de 10 MP e teleobjetiva periscópica de 10 MP) e uma grande angular frontal de 40 MP.

Top 10

Além das três primeiras colocações, confira a seguir os outros sete modelos que foram ranking dos mais buscados em setembro:

Tem bom desempenho e um visual parecido com a linha de celulares mais avançada da Samsung, o Galaxy S23.

Um dos ponto fortes é a tela Super Amoled de 6,4 polegadas (16,25) com resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels), o que significa uma boa definição para assistir a vídeos.

A câmera traseira é tripla, com grande angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e macro de 5 MP; já a frontal é uma grande angular de 32 MP. Com memória RAM de 8 GB.

Outro destaque da live de celulares feita pelo Guia de Compras UOL por ter um bom preço (menos de R$ 2 mil, em média) e ser bastante funcional para categoria de telefones intermediários.

Ele tem tela de 6,67 polegadas Amoled, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e 120 Hz de taxa de atualização.

O processador Snapdragon 778G 5G (octa-core de 2,4 GHz) é veloz o suficiente para rodar alguns games, se essa for sua intenção.

As fotos são a área em que ele menos brilha, já que ele prioriza desempenho. As câmeras principais de 108 MP (grande angular) + 8 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro); e a frontal de 16 MP (grande angular) têm desempenho mais básico.

É um celular bem rápido, capaz de tirar fotos excelentes e com um funcionamento eficiente (embora a duração da bateria deixe um pouco a desejar.

Quando foi lançado, em 2022, o principal concorrente do aparelho era a linha iPhone 13. Nós, inclusive, comparamos a ficha técnica de ambos aqui. O resultado final foi um empate.

Ele tem tela Amoled Dinâmico 2X de 6,1 polegadas (15,49 cm); resolução Full HD+ de 1.080 x 2.340 pixels, 120 Hz.

A câmera traseira é tripla (grande angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP); já a frontal tem 10 MP.

Possui processador Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core de 3 GHz), que permite um rápido fluxo de informações.

Memória RAM de 8 GB e conexões: 5G, 4G, WI-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Ele tem tela de 6,67 polegadas Amoled, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e 120 Hz de taxa de atualização.

Se você achou o iPhone 15 caro, talvez a versão básica do iPhone 14 possa atender sem pesar tanto no bolso.

Com conexão 5G, a tela tem 6,1 polegadas e vem com o chip A15 Bionic, que oferece um bom desempenho, sem travamentos.

Os vídeos tem qualidade 4K (a mesma do iPhone 15). A câmera dupla traseira tem a principal com 12 MP e a frontal também. O telefone produz belas fotos em ambientes com diferentes graus de iluminação.

A bateria tem duração de até 20 horas de produção de vídeo, até 16 horas de streaming de vídeo e até 80 horas de reprodução de áudio.

É um celular considerado mais simples, então tem recursos mais limitados. Contudo, atende bem a quem busca um aparelho barato para fazer transações bancárias ou que não quer investir muita grana em um telefone novo.

Ele tem processador octa-core de 2 GHz, memória RAM de 6 GB e armazenamento bom, com 128 GB, e possibilidade de expansão com cartão micro SD.

A maior limitação fica por conta da câmera, que tem apenas uma lente na traseira com 50 MP.

Outro aparelho que foi destaque na live de celulares feita pelo Guia de Compras UOL.

É considerado um "top de linha básico", já que tem tela grande e é adequado a grande parte das tarefas cotidianas.

Vem com conexão 5G e processador Octa-core de 2,6 Ghz. A tela é OLED Full HD (2.400 x 1.080), de 6,67 polegadas.

Tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, aceitando cartão micro SD para expansão. A câmera adota uma configuração tripla, sendo a principal de 50 MP.

O décimo colocado na lista do Buscapé também esteve entre os selecionados para a live de celulares feita pelo Guia de Compras UOL justamente por ter um bom preço e oferecer um ótimo custo-benefício.

Tem recurso Nightography, que auxilia na hora de tirar fotos em situações de baixa luminosidade.

Vem com tela Super Amoled de 6,6 polegadas (16,76), resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels) e 120Hz de taxa de atualização.

O processador é o Mediatek Dimensity 1080 (octa-core de 2,6 GHz). Vem com 8 GB de memória RAM.

A câmera traseira é tripla, com grande angular de 48 MP, ultra-angular de 8 MP e macro de 5 MP; e câmera frontal grande angular de 13 MP.

Como escolher o melhor celular para você

A sopa de letrinhas e números nas descrições dos celulares confunde muita gente. São muitas marcas, diversos modelos e há lançamentos quase todos os meses. Por isso, para fazer uma boa compra, é importante ficar por dentro de algumas configurações dos dispositivos.

No vídeo a seguir você encontra dicas dos pontos de atenção que você deve ter antes de investir num telefone:

Quer ficar por dentro das principais ofertas da internet? Acompanhe o Monitor de Ofertas UOL, que seleciona diariamente grandes descontos em diversos produtos. Siga o Monitor de Ofertas também no Twitter.