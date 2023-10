Carros colidem de frente e motoristas trocam socos e pontapés em GO; veja

Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra o momento em que dois automóveis colidem de frente e os motoristas trocam socos e pontapés em uma avenida de Anápolis, em Goiás.

O que aconteceu:

O caso ocorreu no domingo (15). Nas imagens, é possível ver o momento em que dois automóveis, um Citroën C3 Aircross GLXM, e um Fiat Palio ELX, se envolvem em uma colisão frontal. O primeiro veículo, que aparentemente desce a avenida na contramão, bate de frente com o Fiat, cujo motorista parece tentar desviar para a pista oposta.

Logo após a colisão, os motoristas descem dos carros e começam a trocar socos e pontapés. Um deles tenta erguer uma barra de ferro, mas é impedido por populares.

Uma passageira do Fiat ficou ferida e teve que ser encaminhada pelo Samu a um hospital da região. Seu quadro é estável. Ela seria namorada do motorista, apurou a PM (Polícia Militar).

Segundo o relato da ocorrência, a esposa do motorista do Citroën contou aos policiais que o marido havia chegado em casa em um "estado perturbado" e sob influência de álcool. Ela diz que brigou com o marido.

Ele então teria saído de casa, que fica na Rua Monteiro Lobato, e seguido à Avenida Benvindo Machado, em direção à zona fabril, quando teria colidido "intencionalmente" com o Fiat, segundo a PM.

Os dois motoristas envolvidos na confusão fugiram do local e os veículos foram recolhidos ao pátio. O caso será investigado pela Delegacia de Trânsito de Anápolis.