Carla: Relatório da CPI desgasta entorno de Bolsonaro e Forças Armadas

Com peso político importante, a CPI do 8/1 desgasta o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), analisou a colunista do UOL Carla Araújo durante o UOL News da tarde desta terça-feira (17).

O relatório pede o indiciamento de mais de 60 pessoas, sendo 31 militares. Membros da alta cúpula do governo aparecem em peso no relatório da CPI como participantes da tentativa de golpe. Veja a lista aqui.

O problema da CPI é que tem um peso político muito grande, que desgasta politicamente o entorno de Bolsonaro e o Bolsonaro.

Para ter soluções práticas, a gente tem um caminho longo pela frente. Se a gente for lembrar, tivemos a CPI da covid que teve sugestões de indiciamento e até agora não houve indiciamentos práticos.

Carla destacou que o processo relacionado ao 8/1 no STF pode ajudar o relatório a avançar nos indiciamentos.

A expectativa agora é um pouco diferente porque existe um processo já em andamento que tem punido pessoas envolvidas diretamente com os atos do dia 8. Existe uma possibilidade um pouco maior de que se avance esse relatório para abertura de inquéritos contra algumas dessas pessoas.

Além de Bolsonaro e seus aliados, as Forças Armadas saem desgastadas das investigações.

A gente tem todo o desgaste para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, mas, também, um desgaste imenso para as Forças Armadas.

Nos bastidores das Forças Armadas, o desgaste está feito há muito tempo, desde o governo Bolsonaro e que agora ganha mais um capítulo com o indiciamento de 31 militares.

Tales: Relatório da CPI fortalece tese do STF de envolvimento do Bolsonaro no 8/1

O relatório da senadora e relatora da CPI do 8/1, Eliziane Gama (PSD-MA), corrobora a tese do STF de envolvimento de Bolsonaro nos atos golpistas, disse o colunista do UOL Tales Faria.

Esse relatório é muito bom para o Supremo, na medida em que fortalece a discussão sobre o envolvimento de Bolsonaro.

Alexandre de Moraes está cansado de saber que Bolsonaro está envolvido e está procurando as formas e o momento melhor para colocar Bolsonaro na história. Esse relatório ajuda Moraes nesse sentido.

