Biden viaja a Israel enquanto número de mortos em bombardeios na Faixa de Gaza chega a 3 mil

O presidente norte-americano, Joe Biden, viaja na quarta-feira (18) a Israel para mostrar sua "solidariedade" após o ataque do Hamas, mas também para negociar um plano humanitário para a Faixa de Gaza e tentar evitar uma escalada na região.

Enquanto Israel se prepara para uma ofensiva terrestre para "aniquilar" o movimento islâmico palestino, a atividade diplomática se intensifica. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu na terça-feira (17) "ao mundo para se unir a Israel para derrotar o Hamas".

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, anunciou também nesta terça-feira (17) uma visita de Joe Biden à Israel para "reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos".

O presidente americano espera "ouvir de Israel como conduzirá as suas operações de uma forma que minimize as baixas civis e permita a entrega de ajuda humanitária (...) de uma forma que não beneficie o Hamas", acrescentou Antony Blinken.

Biden também deve se reunir com o presidente egípcio, o rei da Jordânia e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Amã.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que 2.000 soldados americanos foram colocados em alerta para possível destacamento na região.

Aumenta número de mortos em Gaza

Milhares de pessoas, a maioria civis, foram mortas na guerra entre os dois lados, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro. Os ataques de retaliação de Israel mataram cerca de 3.000 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria civis, incluindo centenas de crianças, segundo último balanço divulgado por autoridades locais nesta terça-feira.

Um dos últimos bombardeios israelenses atingiu um hospital da cidade de Gaza deixando pelo menos 200 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, no poder no território palestino.

O Hamas também anunciou na terça-feira a morte de um dos seus comandantes, Ayman Nofal, num ataque, mas Israel afirma ter matado quatro chefes do movimento.

Reféns

De acordo com Israel, 199 pessoas foram sequestradas e continuam nas mãos do movimento islâmico. A Turquia, mediadora da questão dos reféns, anunciou na terça-feira que iniciou discussões "em particular com a ala política do Hamas". Segundo o movimento islâmico 22 reféns morreram em ataques israelenses.

Na Faixa de Gaza falta água e alimentos para os 2,4 milhões de habitantes, também privados de eletricidade, depois do cerco imposto por Israel desde 9 de Outubro. "Nas lojas, as reservas (de alimentos) são para alguns dias, talvez quatro ou cinco", alertou o Programa Alimentar Mundial (PMA) na terça-feira.

(Com AFP)