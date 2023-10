Ativista climática Greta Thunberg é detida pela polícia em Londres, segundo testemunha

LONDRES (Reuters) - A ativista climática Greta Thunberg foi detida pela polícia em Londres nesta terça-feira, segundo uma testemunha da Reuters, depois de se dirigir aos manifestantes em um ato contra empresas de petróleo e gás no centro da cidade.

Greta, que se tornou o rosto de jovens ativistas climáticos em todo o mundo após realizar protestos semanais em frente ao parlamento sueco em 2018, foi detida pela polícia ou retirada de protestos este ano na Suécia, Noruega e Alemanha.

Imagens de vídeo mostraram Greta Thunberg em pé calmamente enquanto dois policiais falavam com ela. Um deles foi visto segurando seu braço.

A Polícia Metropolitana de Londres não forneceu imediatamente uma declaração quando contatada pela Reuters.

O grupo ambientalista Greenpeace disse que dois de seus ativistas escalaram o Intercontinental Hotel em Mayfair e colocaram uma faixa gigante sobre sua entrada com os dizeres "Make Big Oil Pay" em protesto contra uma reunião de líderes do setor de petróleo e gás que estava ocorrendo dentro do edifício, incluindo o presidente-executivo da Shell, Wael Sawan.

O grupo afirmou que centenas de manifestantes se reuniram em frente ao local para protestar contra a influência do setor de combustíveis fósseis na política climática do Reino Unido e do mundo, bloqueando vias e impedindo a entrada de autoridades.

(Reportagem de Toby Melville)