Assembleia de Rondônia concede título de cidadão para Netanyahu, que nunca esteve no Estado

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) concedeu o título de cidadão honorário rondoniense ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, "pelos relevantes serviços prestados" ao Brasil, "que se estendem ao Estado". O líder israelense, de 73 anos, nunca esteve lá.

O autor da proposta, Delegado Lucas (PP) afirmou, ao elaborar o projeto, que a liderança "inspiradora" de Netanyahu alcança o Estado de Rondônia e aguarda "ansiosamente" a visita do premiê a Rondônia.

O deputado estadual também disse que Netanyahu é "amigo da comunidade evangélica brasileira" como um dos argumentos para conceder o título honorífico. A proposição foi publicada no Diário Oficial eletrônico da Assembleia nesta segunda-feira, 16.

Netanyahu lidera Israel em um dos momentos mais difíceis da política nacional, ao lidar com ataques terroristas do Hamas iniciados no último dia 7. São milhares de mortes nos territórios palestino e israelense, no conflito mais sangrento desde a fundação do Estado de Israel.

No domingo, 15, Netanyahu prometeu "desmantelar" o Hamas, que ele descreveu como "monstros sanguinários" na primeira reunião do gabinete do novo governo de emergência nacional de Israel, em Tel Aviv.

Tradicionalmente, a Assembleia de Rondônia realiza sessão honorária para conceder honraria. Não há previsão, até o momento, de que o israelense poderá visitar o Estado para receber o título.