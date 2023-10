++ Itália apura possível rede ligada ao terrorista de Bruxelas +

ROMA, 17 OUT (ANSA) - Os carabineiros do Reagrupamento Operacional Especial (ROS), a Divisão de Investigações e Operações Especiais (Digos) e as autoridades judiciais de Bolonha estão trabalhando para reconstruir a rota percorrida na Itália por Abdessalem Lassoued, autor de um ataque terrorista que deixou dois cidadãos suecos mortos em Bruxelas, capital da Bélgica.

Um dos objetivos é poder traçar sua rede de conhecidos na Itália. (ANSA).

