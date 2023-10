++ Fagioli será suspenso por 7 meses por caso de apostas ++

ROMA, 17 OUT (ANSA) - O Ministério Público da Itália chegou a um acordo nesta terça-feira (17) com o jogador Nicolò Fagiolo para suspender o meio-campista da Juventus por sete meses por seu envolvimento no caso de apostas em plataformas ilegais, segundo apuração da ANSA. (ANSA).

