Yellen diz que juros altos podem persistir, mas custos da dívida ainda são administráveis

LONDRES (Reuters) - Os juros mais altos podem persistir nos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira a secretária do Tesouro do país, Janet Yellen, à Sky News, destacando que é necessário ter cuidado com as finanças públicas, embora os custos da dívida permaneçam administráveis.

"A economia dos Estados Unidos está em um bom lugar. Em termos de situação fiscal... a relação entre a dívida federal dos EUA e o PIB está em torno de 98% neste momento e a despesa com juros, que é uma estatística mais relevante, ainda permanece administrável", disse ela à Sky News.

"Agora é verdade que com juros mais altos -- e esses juros mais altos podem persistir, embora isso não esteja claro -- temos que ter cuidado com o caminho fiscal."

(Por Kylie MacLellan)