Wall St fecha em alta com otimismo sobre balanços; Oriente Médio segue em foco

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA fecharam em forte alta nesta segunda-feira, em meio a otimismo dos investidores em torno do início da temporada de balanços em pregão que teve como um dos destaques as ações do setor de transportes.

Investidores estavam monitorando a guerra israelense em Gaza, mas pareciam adotar postura mais favorável ao risco, com os preços do ouro, visto com um porto seguro, em baixa.

As forças israelenses continuaram seu bombardeio em Gaza, que já matou milhares de pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças, após esforços por um cessar-fogo serem interrompidos.

O índice de volatilidade CBOE ficou mais baixo, enquanto o Dow Jones registrou seu maior ganho percentual diário em cerca de um mês. Além disso, o índice de transporte do Dow Jones, que é sensível do ponto de vista econômico, saltou 1,9%, sua maior alta percentual em um dia desde o final de julho, e o índice Russell 2000 de small-cap subiu 1,6%.

O setor de bens de consumo discricionário liderou os ganhos entre os setores do S&P 500, embora todos tenham registrado alta no dia.

Os resultados trimestrais dos grandes bancos Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, a gigante farmacêutica Johnson & Johnson, a fabricante de veículos elétricos Tesla e a pioneira em streaming de Netflix estão previstos para serem divulgados esta semana.

O Dow Jones subiu 0,93%, para 33.984,54 pontos. O S&P 500 ganhou 1,06%, para 4.373,63 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,2%, para 13.567,98 pontos.