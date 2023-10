Vídeo: Viatura atinge casal em moto em celebração ao aniversário da Rota

Uma viatura da Rota (Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar) atingiu um casal que estava em uma motocicleta nesta segunda-feira (16), no centro de São Paulo. O veículo trafegava em alta velocidade e fazia manobras em zigue-zague em comemoração ao 53º aniversário do batalhão.

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que vários carros da PM deixaram o 1º Batalhão de Polícia de Choque, na Avenida Tiradentes, no bairro da Luz. Todos estavam em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas.

Casal estava em uma moto e foi prensado contra um ônibus. Uma das viaturas perdeu o controle da direção e atropelou a motocicleta do casal, que bateu em um ônibus que passava pela avenida. Um pouco antes, o veículo já havia quase atingido outros dois homens que assistiam às manobras.

Procurada pelo UOL, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que instaurou um inquérito e sindicância para apurar o caso.

O condutor de uma viatura, ao sair do quartel, colidiu no canteiro central da via, atingindo duas pessoas que estavam em uma motocicleta. As vítimas, com escoriações leves, receberam atendimento médico e foram liberadas.

Nota da SSP

Presença de Bolsonaro

Ex-presidente participou da celebração do 53º aniversário da Rota. Além de Jair Bolsonaro (PL), também estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o comandante da PM, Cássio Araújo de Freitas.

Secretário e comandante da PM chamaram Bolsonaro de "eterno presidente". "Quero completar agradecendo a presença do nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro", discursou Derrite, que também elogiou Tarcísio ao dizer que "nunca tivemos um governador que já fez tanto [pela PM]".

Último a falar, governador de São Paulo também exaltou o ex-presidente. "Quero te agradecer por tudo, pela oportunidade de ter aprendido", começou. "[O senhor] entregou o Brasil crescendo, combatendo inflação, [entregou] um Brasil maior."

16.out.2023 - Bolsonaro posa para selfie durante evento de aniversário da Rota, em São Paulo Imagem: Wanderley Preite Sobrinho/UOL

Bolsonaro cumprimentou apoiadores, mas não discursou. Ao fim do evento, o ex-presidente foi embora sem falar com a imprensa.