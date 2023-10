Sirenes de alerta em Jerusalém após disparos de foguetes a partir de Gaza

As sirenes de alerta foram acionadas nesta segunda-feira (16) à tarde em Jerusalém, no 10º dia de guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, segundo correspondentes da AFP na cidade.

Uma sessão do Parlamento israelense foi suspensa e os deputados seguiram para abrigos, segundo imagens televisionadas pela imprensa do país.

O Exército confirmou que as sirenes foram acionadas em Tel Aviv e várias cidades do centro de Israel, sem informar mais detalhes.

O atual conflito na região teve início em 7 de outubro, com a sangrenta ofensiva do grupo islamita palestino Hamas no sul de Israel.

Os bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza e o lançamento de foguetes deste território palestino ocupado continuaram desde então.

A investida do Hamas em Israel deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis, e 199 pessoas foram feitas reféns pelo movimento islamita, segundo autoridades israelenses.

Já os bombardeios lançados sobre Gaza, região governada pelo Hamas desde 2007, deixaram ao menos 2.750 mortos, de acordo com autoridades locais.

© Agence France-Presse