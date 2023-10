Sem Parar: feriado de 12 de outubro teve 8% menos carros na estradas de SP do que Independência

O feriado prolongado de 12 de outubro teve menos carros nas rodovias do Estado de São Paulo, segundo dados levantados pelo Sem Parar. Durante os dias entre 11 e 15 de outubro, o fluxo de veículos nos pedágios foi 8% menor do que no feriado prolongado de 7 de setembro, ocorrido entre os dias 6 e 10 do mês passado.

O levantamento foi feito com base em dados de 16 milhões de transações de veículos durante os dois períodos. O dia mais movimentado foi a quarta-feira, a véspera de ambos os feriados.

O tempo desfavorável para viagens, que permaneceu chuvoso quase o tempo todo no Estado, pode ser uma explicação para o dado. Em setembro, ao contrário, a temperatura média no Estado atingiu 30,2ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).