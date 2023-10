Sakamoto: EUA e Rússia usam guerra em Gaza para avançar própria agenda

Ao analisar o xadrez político em torno das guerras na Palestina e na Ucrânia, no UOL News desta segunda-feira (29), o colunista do UOL Leonardo Sakamoto chama a atenção para a relação política de Israel com os Estados Unidos e com a Rússia.

Ele destaca que embora Israel tenha os Estados Unidos como principal parceiro político, ao mesmo tempo preserva relação com a Rússia, que influencia as decisões do governo sírio, por exemplo, de olho em seus interesses no Oriente Médio. Do outro lado, Rússia e EUA também usam o caso para seu benefício geopolítico.

A Rússia está usando esse palco entre Tel Aviv e o Hamas de olho em sua própria situação. Ela invadiu a Ucrânia e foi alvo de uma série de pressões da ONU e do Conselho de Segurança por conta disso e dos crimes de guerra que teria cometido.

Neste momento, a Rússia colocou na mesa do conselho que um aliado dos Estados Unidos e da Europa Ocidental não pode cometer crimes de guerra em um território que eles já ocupam e estão prestes a entrar com uma força militar.

O colunista do UOL avalia também as consequências do conflito na Palestina para o lado norte-americano, que é principal aliado político e militar das forças israelenses. Lembrou que os EUA mandaram um porta-aviões nuclear para a costa de Israel a fim de dar um recado ao Irã e à Síria para que não se envolvam.

Mas os EUA estão preocupados com o impacto negativo junto à comunidade internacional da invasão de Israel à Gaza, que se somará ao impacto que já está ocorrendo por causa dos bombardeios e do cerco que impede água, eletricidade, remédio, alimentação, produtos hospitalares e combustíveis de entrarem no território. Os EUA precisam amenizar isso, para evitar um conflito regional, mas ao mesmo tempo não querem deslegitimar a pressão que seu aliado está fazendo para que o Hamas libere os reféns

Guerra: Governo aguarda autorização de Israel para corredor humanitário em Gaza, diz Randolfe

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) comentou sobre o trabalho de repatriação dos mais de 900 brasileiros que foram resgatados de zona de conflito desde o início da ofensiva israelense na região.

Disse ainda que as negociações quanto à saída de brasileiros pela passagem de Rafah, no Sul de Israel, estão praticamente oficializadas pelos governos do Egito e de Israel.

As ações de resgate de brasileiros foi a mobilização mais célere de toda a história em áreas de conflitos. Foi tão célere que outros países da América Latina nos procuram a essa altura para pedir o mesmo apoio dos resgates internacionais. O governo brasileiro já foi procurado pelo Paraguai, Uruguai, Argentina e o Chile para ações no mesmo sentido.

A ação em Israel resultou no repatriamento de mais de 900 brasileiros. Praticamente já temos a chancela do Egito para o resgate desses brasileiros e aguardamos a autorização do governo de Israel para poder, através da passagem de Haifa, resgatar os brasileiros que ainda estão na Faixa de Gaza.

