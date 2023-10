Xiaomi Poco X5 Pro: bom para quem quer bateria e dificultar vida do ladrão

O celular Xiaomi Poco X5 Pro é um bom exemplo de celular intermediário com custo-benefício cada vez melhor. Lançado por a partir de R$ 3.499, atualmente é possível encontrá-lo por menos de R$ 2.000.

Se você deseja um celular com 5G que tenha boa bateria, processamento rápido, não trave e que aguente rotinas de jogos, o smartphone deve atender aos seus objetivos de uso.

Pontos positivos

Design. Aparelho tem visual bonito, com contraste de cores que dá um ar moderno.

Desempenho. É bom e o torna capaz de rodar jogos sem problemas e sem esquentar demais. Jogar nele foi algo tranquilo, considerando games como Asphalt 9 e Apex Legends.

Tela. ÉAmoled de 6,67 polegadas (16,94 cm), com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz (é rápido na transição de animações. Isso faz o aparelho ser bem interessante na hora de consumir conteúdos como vídeos e jogar. O brilho é alto o suficiente para que a visualização não seja afetada em dias mais claros.

Poco X5 Pro vem com carregador na caixa Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

Bateria. Em uso normal, durou por volta de um dia e meio longe da tomada. O melhor é que na caixa vem um carregador rápido de 67 W, capaz de preencher completamente o celular em 45 minutos.

Câmeras. Versatilidade ao ter três lentes principais: 108 MP (grande angular) + 8 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro - para objetos aproximados).

Poco X5 Pro review: detalhe das câmeras traseiras Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

Pontos de atenção

Apesar da alta contagem de megapixels (108 MP na lente principal), câmeras deixam um pouco a desejar. Não que as fotos sejam totalmente ruins, mas senti certa dificuldade com estabilização. Então algumas imagens ficaram mais tremidas.

As fotos da câmera de selfie ficam melhores quando existe uma boa iluminação no ambiente.

Poco X5 Pro: confira fotos tiradas com o celular da Xiaomi

1 / 7 Foto diurna com luz natural Rodrigo Lara 2 / 7 Foto com a câmera principal em ambiente com luz artificial Rodrigo Lara 3 / 7 Foto tirada com a câmera principal em ambiente com luz artificial Rodrigo Lara 4 / 7 Foto diurna com luz natural Rodrigo Lara 5 / 7 Foto capturada com a lente macro Rodrigo Lara 6 / 7 Foto noturna com a câmera principal Rodrigo Lara 7 / 7 Foto noturna com a câmera principal Rodrigo Lara

Recursos extras

Possibilidade de criar dois perfis distintos de uso do aparelho. É um recurso de segurança para deixar apps sensíveis, como os bancários, escondidos. Ambos os perfis são protegidos por biometria e senha.

Dá para alocar parte do espaço de armazenamento para a memória RAM (que ajuda no desempenho) — 2 GB no máximo. Na prática, significa que o funcionamento do celular fica mais potente.

O celular vai agradar qual perfil?

O Poco X5 Pro é um ótimo celular dentro da sua categoria. É uma opção a ser considerada especialmente se você se importa mais com desempenho do que com as fotos que o telefone pode fazer.

Além disso, vai agradar quem gosta de celulares grandes. Apesar do tamanho, ele não é nem pesado e nem grosso demais.

É uma opção interessante também para quem quer um celular mais divertido e com ar moderno, não tão formal.

Considerando exclusivamente o preço de lançamento do aparelho, em fevereiro de 2023, ficaria difícil recomendá-lo. Mas com o preço atual ele se tornou um ótimo competidor no setor de celulares intermediários.

Ficha técnica do Poco X5 Pro 5G

Sistema : Android 12 com MIUI 14 for POCO

: Android 12 com MIUI 14 for POCO Tela : 6,67 polegadas Amoled, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e 120 Hz de taxa de atualização

: 6,67 polegadas Amoled, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e 120 Hz de taxa de atualização Câmeras principais : 108 MP (grande angular) + 8 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro)

: 108 MP (grande angular) + 8 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro) Câmera frontal : 16 MP (grande angular)

: 16 MP (grande angular) Bateria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Processador : Snapdragon 778G 5G (octa-core de 2,4 GHz)

: Snapdragon 778G 5G (octa-core de 2,4 GHz) Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

: 128 GB ou 256 GB Memória : 8 GB

: 8 GB Resistência à água : sim, IP53

: sim, IP53 Dimensões: 162,9 x 76 x 7,9 mm (A x L x P); 181 gramas

Quer um celular com câmeras melhores?

O Redmi Note 12 Pro, também da Xiaomi, pode entrar na sua lista. Ele foi destaque da live shop do Guia de Compras UOL, realizada no último dia 4 de outubro, por ter o melhor conjunto de câmeras e tecnologias entre modelos de celulares por até R$ 2.000.

A qualidade da tela é semelhante a do Poco X5 Pro, assim como a bateria e o espaço de armazenamento (256 GB). Mas a estabilização do modelo é melhor para fotos e vídeos, de acordo com as especificações técnicas.

O programa ainda trouxe informações técnicas e outras dicas importantes para se levar em consideração na hora de escolher um smartphone.

