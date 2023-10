Randolfe sobre Felipe Neto: 'Silêncio diante do cancelamento não é opção'

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) saiu em defesa do influenciador Felipe Neto no UOL News desta segunda-feira (16) após uma série de protestos contra o youtuber nas redes sociais.

Na última semana, internautas contrários ao posicionamento político de Felipe ameaçaram boicotar a marca Lacta após ele participar de uma campanha publicitária do chocolate Bis.

Eu defendi o Felipe com a postura que acho que nós temos que ter neste momento. Eu não sou da lógica, que me parece uma lógica errônea, nestes tempos de fascismo, que diz o seguinte: 'autoridade do governo tem que ficar quieto'. Não, o fascismo não foi derrotado. E o ambiente de expressão são as redes sociais. A tarefa nossa de pacificação passa sobretudo por não aceitar passivamente que sejam cancelados aqueles parceiros que combatem no campo da democracia, sobretudo os que estão nas redes sociais.

O líder do governo no Congresso citou ainda a perseguição política sofrida por jornalistas durante o governo Bolsonaro para justificar sua posição defesa no caso envolvendo Felipe Neto.

Vocês que são da imprensa livre, que tanto foi cancelada e sofreu no tempo bolsonarismo, que não foi superado, nós temos uma lição que deve ser aprendida. O silêncio diante do cancelamento não pode ser uma opção. A opção de silêncio diante dessa situação é anacrônica e analógica. Em um tempo como este, de confronto contra o fascismo nas redes sociais, onde a democracia está em jogo e democratas são cancelados de forma que pode parecer imbecil, mas que na verdade tem uma estratégia em curso, significa na prática uma estratégia que já teve sucesso.

Guerra: Governo aguarda autorização de Israel para corredor humanitário em Gaza, diz Randolfe

O senador também comentou sobre o trabalho de repatriação dos mais de 900 brasileiros que foram resgatados de zona de conflito desde o início da ofensiva israelense na região.

Disse ainda que as negociações quanto à saída de brasileiros pela passagem de Haifa, no norte de Israel, estão praticamente oficializadas pelos governos do Egito e de Israel.

As ações de resgate de brasileiros foi a mobilização mais célere de toda a história em áreas de conflitos. Foi tão célere que outros países da América Latina nos procuram a essa altura para pedir o mesmo apoio dos resgates internacionais. O governo brasileiro já foi procurado pelo Paraguai, Uruguai, Argentina e o Chile para ações no mesmo sentido.

A ação em Israel resultou no repatriamento de mais de 900 brasileiros. Praticamente já temos a chancela do Egito para o resgate desses brasileiros e aguardamos a autorização do governo de Israel para poder, através da passagem de Haifa, resgatar os brasileiros que ainda estão na Faixa de Gaza.

Veja a íntegra do programa: