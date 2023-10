Problemas de Trump com Justiça fomentam arrecadação de fundos para sua campanha

Por Jason Lange e Alexandra Ulmer

WASHINGTON (Reuters) - Pequenos doadores têm respondido aos problemas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump com a Justiça despejando dinheiro em sua campanha presidencial, ajudando-o a igualar o ritmo de arrecadação de fundos do presidente Joe Biden, de acordo com relatórios divulgados no domingo.

Mais de 2 milhões de dólares entraram nos cofres da campanha de Trump um dia após a divulgação de uma foto sua tirada após ser indiciado em 24 de agosto por acusações na Geórgia decorrentes de tentativas de anular sua derrota nas eleições de 2020, de acordo com uma divulgação que a campanha apresentou à Comissão Eleitoral Federal.

Essa foi a maior soma de dois dias que a campanha informou ter recebido neste ano, um sinal de que os problemas legais de Trump, sem precedentes para um ex-presidente dos Estados Unidos, se tornaram um importante recurso de arrecadação de fundos. A maioria das contribuições é inferior a 50 dólares.

Trump, que deixou o cargo em 2021 e é o favorito para a indicação republicana para a eleição presidencial do próximo ano, enfrenta quatro julgamentos criminais sobre acusações que também estão relacionadas ao manuseio incorreto de documentos confidenciais e supostos subornos pagos pelo silêncio de uma estrela pornô.

Trump nega todas as acusações e argumenta que os processos têm motivação política.

"Esse é o seu superpoder", disse David Kochel, estrategista republicano não afiliado a nenhuma campanha presidencial para 2024. "Quanto mais esses promotores o perseguem, mais ele diz: 'Estamos juntos nisso e estou sendo atacado'".

A divulgação financeira mais recente da campanha de Trump, referente aos três meses até setembro, mostrou que a campanha arrecadou mais de 700 mil dólares em 1º de agosto, quando Trump foi indiciado por acusações federais relacionadas ao seu esforço para anular sua derrota eleitoral.

As somas se equipararam aos fluxos de entrada no início de abril, quando Trump se tornou o primeiro presidente dos EUA - antigo ou em exercício - a ser acusado criminalmente.

No domingo, Trump relatou à Comissão Eleitoral Federal que sua campanha arrecadou 24,5 milhões de dólares no período de julho a setembro, acima dos cerca de 17 milhões de dólares durante os três meses anteriores.

A campanha de Biden informou ter arrecadado 24,8 milhões de dólares, acima dos quase 20 milhões de dólares do período anterior.