Primeiro-ministro britânico denuncia atos 'inaceitáveis' em manifestações de apoio aos palestinos

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, denunciou nesta segunda-feira (16) atos "inaceitáveis" nas manifestações de apoio aos palestinos, que ocorreram no sábado no Reino Unido, nas quais várias pessoas foram detidas.

A polícia está "examinando imagens de algumas coisas que muitas pessoas teriam visto e que são simplesmente inaceitáveis", disse Rishi Sunak durante uma visita a uma escola judaica ao norte de Londres.

"Não há lugar para o antissemitismo na nossa sociedade e faremos todo o possível para erradicá-lo. Onde estiver presente, iremos combatê-lo com toda a força da lei", acrescentou.

Milhares de pessoas participaram de manifestações de apoio aos palestinos em Londres e em outras cidades do Reino Unido, uma semana depois do ataque lançado pelo movimento islamita Hamas em Israel, cujo governo respondeu com bombardeios massivos na Faixa de Gaza.

No domingo, a polícia de Londres anunciou a detenção de 15 pessoas.

Ao mesmo tempo, a polícia fez um apelo a potenciais testemunhas para que identificassem duas mulheres presentes na manifestação de Londres, que usavam imagens de parapentes nas suas roupas, em referência a alguns membros do Hamas que usaram estes dispositivos motorizados para realizar o seu ataque em Israel em 7 de outubro.

"A lei é muito clara: apoiar ou glorificar o Hamas é ilegal e estes crimes podem levar a penas de até quase 14e anos de prisão", disse Sunak.

