Premiê da Itália e rei da Jordânia se reúnem em Roma

ROMA, 16 OUT (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, recebeu nesta segunda-feira (16) no Palazzo Chigi, sede do governo italiano, o rei da Jordânia, Abdullah bin al-Hussein.

Também participaram da reunião o vice-premiê e chanceler, Antonio Tajani, e seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi.

A reunião durou cerca de 50 minutos. Segundo o governo italiano, "ao longo do encontro foram considerados os últimos desenvolvimentos no Oriente Médio, especialmente as possíveis iniciativas para evitar a ampliação da crise em andamento".

Ainda de acordo com a nota da Itália, o encontro "representou também uma oportunidade para uma troca de visões sobre a necessidade de relançar um horizonte político com as legítimas autoridades palestinas para o processo de paz com Israel".

O texto diz ainda que "foi verificado que a tradicional forte amizade entre Itália e Jordânia poderá contribuir para enfrentar os desafios complexos em andamento na região". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.