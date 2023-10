PI: Três amigos morrem após beberem em bar; polícia apura envenenamento

A Polícia Civil do Piauí instaurou inquérito para investigar as causas das mortes de três homens em um bar no Povoado Buriti Comprido, na zona rural de Inhuma, no último final de semana.

O que aconteceu:

Os três amigos foram identificados como Manoel Sousa da Silva, 34, Valdion de Lima Santos, 35, e Francisco José da Silva Soares, 32. Os dois primeiros morreram no sábado (14). O terceiro chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, mas não resistiu e morreu na manhã de domingo (15).

Testemunhas relataram aos investigadores que os três homens bebiam no local quando Valdion subitamente levantou, caiu e morreu, inicialmente, em decorrência de um infarto. Manoel e Francisco, por sua vez, sofreram um acidente de moto após deixar o estabelecimento.

A Polícia Civil investiga se as vítimas teriam sido envenenadas. Amostras de sangue e de urina dos três homens foram coletadas para apurar a possibilidade de intoxicação.

O delegado responsável pelo caso Alexandre de Alcântara informou que o bar onde os amigos bebiam também foi periciado e que as testemunhas começaram a ser ouvidas nesta segunda-feira (16).

"Fizemos as diligências iniciais com a identificação de testemunhas. Os corpos passaram por exame necroscópico e o bar foi submetido à perícia no local. Os aparelhos celulares de uma das vítimas e da responsável pelo estabelecimento foram apreendidos. Apreendemos três garrafas supostamente da bebida alcoólica que [eles] estavam consumindo, para que o conteúdo seja submetido a um exame toxicológico", disse o delegado em entrevista ao jornal Meio Norte.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os três homens teriam passado cerca de 24 horas ingerindo bebida alcoólica antes de morrerem.

Os três corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Teresina para serem submetidos a exames. As investigações do caso são conduzidas pela Delegacia Regional de Valença.