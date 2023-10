Petróleo Brent cai abaixo de US$90 após acordo dos EUA com a Venezuela

Por Robert Harvey

LONDRES (Reuters) - Os preços futuros do petróleo caíam nesta segunda-feira, com relatos de que os EUA haviam fechado um acordo para aliviar as sanções contra a Venezuela, enquanto os investidores continuaram a refletir sobre o possível impacto da escalada do conflito entre Israel e Hamas sobre o mercado.

Os contratos futuros do Brent chegaram a cair mais de 1 dólar, operando abaixo de 90 dólares o barril. Por volta das 12h, recuavam 0,85%.

O petróleo negociado nos EUA também perdeu mais de 1 dólar na mínima da sessão, reduzindo o ritmo de queda mais tarde, para cerca de 87 por barril.

Os governos dos EUA e da Venezuela chegaram a um acordo na segunda-feira para aliviar as sanções dos EUA sobre a indústria petrolífera da Venezuela em troca de uma eleição presidencial competitiva e monitorada no país sul-americano no próximo ano, informou o Washington Post.

A redução das sanções ao setor petrolífero venezuelano poderia resultar em um aumento da oferta de petróleo.

No entanto, os investidores continuam a ponderar os riscos geopolíticos significativos que a guerra entre Israel e Hamas representa para os mercados de petróleo e, como resultado, os preços do petróleo podem aumentar.

