Petrobras produz recorde de 3,98 mi barris/dia como operadora no 3º tri

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que produziu, como operadora, um recorde de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia no terceiro trimestre, 7,8% acima do trimestre anterior, com a entrada em operação de novas plataformas em importantes campos do pré-sal.

Além disso, a companhia disse, em fato relevante, que alcançou também um recorde mensal de produção operada em setembro, com 4,1 milhões de boe/dia, 6,8% superior ao registrado em agosto.

O montante considera o volume total produzido pelos campos operados pela empresa, incluindo as parcelas que pertencem a eventuais parceiros nos ativos.

"Esse resultado se deve principalmente ao crescimento da produção (ramp-up) das plataformas Almirante Barroso, que opera no campo de Búzios, e P-71, no campo de Itapu – ambas no pré-sal da Bacia de Santos – e das unidades Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador – que operam na Bacia de Campos", disse a empresa.

Os recordes também contaram com a contribuição de um menor número de paradas para manutenção das plataformas no período, acrescentou a Petrobras.

A companhia bateu ainda um recorde mensal da produção operada no pré-sal em setembro, quando atingiu a marca de 3,43 milhões de boe/dia naquela camada.

A Petrobras informou que sua projeção de produção operada para este ano está em revisão e que um novo número será publicado em 9 de novembro, junto com o resultado financeiro da companhia no terceiro trimestre.

(Por Marta Nogueira)